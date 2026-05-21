Rites: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Rites hat sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,76 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,68 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rites einen Umsatz von 6,15 Milliarden INR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 8,54 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,01 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 24,15 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 10,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 21,84 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at