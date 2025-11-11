Ritesh International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ritesh International präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 1,24 INR gegenüber 0,280 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 387,4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 49,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 259,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at