Ritesh International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ritesh International hat am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,86 INR gegenüber 0,440 INR im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 505,4 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 350,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at