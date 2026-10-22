Ritesh International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ritesh International hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,28 INR gegenüber 1,24 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Ritesh International mit einem Umsatz von insgesamt 703,4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 387,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 81,57 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at