02.02.2026 06:31:29
Ritesh International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ritesh International hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Ritesh International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,39 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,06 INR je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 444,6 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 390,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
