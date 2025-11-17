Ritesh Properties and Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ritesh Properties and Industries hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,20 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,050 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,5 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 29,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,6 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at