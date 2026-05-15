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15.05.2026 06:31:29
Rithm Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Rithm Acquisition A hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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