Rithm Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Rithm Acquisition A hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rithm Acquisition A 0,080 USD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at