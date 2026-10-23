New Residential Investment Aktie
WKN DE: A12DW2 / ISIN: US64828T2015
|
23.10.2026 14:21:37
Rithm Capital Q3 Profit Surges, Shares Up 6.26% In Pre-market
(RTTNews) - Alternative asset manager Rithm Capital Corp. (RITM) on Friday reported significantly higher profit in the third-quarter, compared with the prior quarter, while earnings available for distribution declined.
Net income attributable to Rithm Capital surged to $253.29 million, or $0.38 per share, in the third quarter from $56.29 million, or $0.04 per share, in the second quarter.
Revenue increased to $1.76 billion from $1.28 billion in the prior quarter.
Meanwhile, earnings available for distribution fell to $315.3 million or $0.55 per share from $338.9 million or $0.60 per share in the second quarter.
The company maintained its quarterly common dividend at $0.25 per share. Total common dividends were $139.6 million in both the third and second quarters.
Shares of Rithm Capital rose 6.26% to $9.20 in premarket trading after closing 1.52% higher on Thursday.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu New Residential Investment Corp
|
22.10.26
|Ausblick: New Residential Investment zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ausblick: New Residential Investment gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu New Residential Investment Corp
Aktien in diesem Artikel
|New Residential Investment Corp
|8,37
|8,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.