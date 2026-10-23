New Residential Investment Aktie

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WKN DE: A12DW2 / ISIN: US64828T2015

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23.10.2026 14:21:37

Rithm Capital Q3 Profit Surges, Shares Up 6.26% In Pre-market

(RTTNews) - Alternative asset manager Rithm Capital Corp. (RITM) on Friday reported significantly higher profit in the third-quarter, compared with the prior quarter, while earnings available for distribution declined.

Net income attributable to Rithm Capital surged to $253.29 million, or $0.38 per share, in the third quarter from $56.29 million, or $0.04 per share, in the second quarter.

Revenue increased to $1.76 billion from $1.28 billion in the prior quarter.

Meanwhile, earnings available for distribution fell to $315.3 million or $0.55 per share from $338.9 million or $0.60 per share in the second quarter.

The company maintained its quarterly common dividend at $0.25 per share. Total common dividends were $139.6 million in both the third and second quarters.

Shares of Rithm Capital rose 6.26% to $9.20 in premarket trading after closing 1.52% higher on Thursday.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

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