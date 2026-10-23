Rithm Property Trust präsentierte Quartalsergebnisse

Rithm Property Trust stellte am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 16,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rithm Property Trust 13,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at