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27.04.2026 06:31:29
Rithm Property Trust stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Rithm Property Trust hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,43 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rithm Property Trust ein EPS von -0,480 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Rithm Property Trust im vergangenen Quartal 11,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rithm Property Trust 11,3 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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