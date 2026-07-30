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30.07.2026 06:31:29
Rithm Property Trust: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Rithm Property Trust äußerte sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,09 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,21 Prozent auf 11,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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