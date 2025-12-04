Rivalry veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Rivalry hat am 01.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivalry ein Ergebnis je Aktie von -0,090 CAD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Rivalry 6,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at