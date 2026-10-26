River City Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

River City Bank hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

River City Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 72,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at