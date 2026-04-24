River City Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

River City Bank stellte am 22.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 73,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 68,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at