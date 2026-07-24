River City Bank legte Quartalsergebnis vor

River City Bank veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74,5 Millionen USD – ein Plus von 6,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem River City Bank 70,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at