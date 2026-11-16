RIVER ELETEC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

RIVER ELETEC äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 2,42 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -6,250 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,72 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 26,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at