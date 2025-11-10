RIVER ELETEC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

RIVER ELETEC hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 6,25 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RIVER ELETEC -9,140 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,42 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,36 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at