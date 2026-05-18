RIVER ELETEC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

RIVER ELETEC hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 18,17 JPY gegenüber 4,95 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,44 Prozent auf 1,60 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,480 JPY. Im Vorjahr hatten -9,660 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat RIVER ELETEC im vergangenen Geschäftsjahr 5,78 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RIVER ELETEC 5,70 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at