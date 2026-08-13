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13.08.2026 06:31:29
RIVER ELETEC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
RIVER ELETEC lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
RIVER ELETEC vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,19 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -15,060 JPY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,75 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RIVER ELETEC einen Umsatz von 1,50 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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