River Financial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

River Financial stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,79 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat River Financial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 48,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at