River Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

River Financial hat am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte River Financial ein EPS von 1,19 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 53,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 49,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 5,38 USD beziffert. Im Vorjahr waren 4,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 207,98 Millionen USD, während im Vorjahr 185,24 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

