River Valley Community Bancorp Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

River Valley Community Bancorp Registered hat am 21.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 7,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at