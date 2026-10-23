River Valley Community Bancorp Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

River Valley Community Bancorp Registered hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 10,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at