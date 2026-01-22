22.01.2026 06:31:28

River Valley Community Bancorp Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

River Valley Community Bancorp Registered ließ sich am 20.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat River Valley Community Bancorp Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,33 USD. Im letzten Jahr hatte River Valley Community Bancorp Registered einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,82 Prozent auf 8,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,37 USD gegenüber 1,36 USD im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 30,61 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte River Valley Community Bancorp Registered 27,35 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen