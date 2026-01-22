River Valley Community Bancorp Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

River Valley Community Bancorp Registered ließ sich am 20.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat River Valley Community Bancorp Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,33 USD. Im letzten Jahr hatte River Valley Community Bancorp Registered einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,82 Prozent auf 8,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,37 USD gegenüber 1,36 USD im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 30,61 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte River Valley Community Bancorp Registered 27,35 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at