River Valley Community Bancorp Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

River Valley Community Bancorp Registered lud am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,34 USD gegenüber 0,360 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 9,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at