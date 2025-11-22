Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
|
22.11.2025 06:00:07
Riverford founder: ‘I really hope they tax people like me more’
Guy Singh-Watson, who made millions from his organic vegetable delivery business, says children who inherit large sums of money are invariably miserableWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!