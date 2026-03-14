Nuveen AMT-Free Municipal Income Fund 2.85 % Mand Red Aktie
WKN DE: A1JMXE / ISIN: US6706575015
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14.03.2026 02:42:14
RiverNorth Capital Trims Position in Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
According to a recent SEC filing dated February 17, 2026, Rivernorth Capital Management sold 2,033,953 shares of Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NYSE:NVG). The fund’s quarter-end NVG position decreased by $24.89 million, a figure that incorporates both sales activity and share price changes.Following the sale, NVG comprises 0.17% of Rivernorth’s 13F reportable assets;Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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