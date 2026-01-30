|
Riverside Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Riverside Resources hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Riverside Resources ein EPS von -0,010 CAD je Aktie vermeldet.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,040 CAD. Im letzten Jahr hatte Riverside Resources einen Gewinn von -0,020 CAD je Aktie eingefahren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
