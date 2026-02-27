Riverstone hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Riverstone hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 SGD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Riverstone hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78,2 Millionen SGD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,3 Millionen SGD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,040 SGD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 SGD je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 303,70 Millionen SGD, gegenüber 313,37 Millionen SGD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,09 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at