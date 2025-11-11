Riverstone: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Riverstone hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 SGD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Riverstone in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 75,2 Millionen SGD im Vergleich zu 88,4 Millionen SGD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at