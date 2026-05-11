Riverstone: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Riverstone hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 SGD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Mit einem Umsatz von 69,0 Millionen SGD, gegenüber 76,4 Millionen SGD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,77 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at