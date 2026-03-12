12.03.2026 06:31:29

Riverview Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Riverview Acquisition A ließ sich am 10.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Riverview Acquisition A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,23 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 339,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 229,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,940 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Riverview Acquisition A ein EPS von -0,890 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,19 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 39,76 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 850,73 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

