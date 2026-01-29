Riverview Bancorp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Riverview Bancorp lud am 27.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Riverview Bancorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Riverview Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 19,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,41 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at