Riverview Bancorp gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Riverview Bancorp hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,5 Millionen USD – ein Plus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Riverview Bancorp 19,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at