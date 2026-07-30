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30.07.2026 06:31:29
Riverview Bancorp stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Riverview Bancorp hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Riverview Bancorp einen Umsatz von 18,8 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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