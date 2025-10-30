Riverview Bancorp vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Riverview Bancorp lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,05 USD. Im letzten Jahr hatte Riverview Bancorp einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Riverview Bancorp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,2 Millionen USD im Vergleich zu 18,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at