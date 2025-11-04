Rivian Automotive Aktie

Bilanz präsentiert 04.11.2025 22:44:05

Rivian-Aktie höher: Quartalsverlust deutlich reduziert

Der Tesla-Konkurrent Rivian hat einen Blick in seine Bücher gewährt.

Im dritten Quartal erlitt Rivian Automotive einen Verlust je Aktie von 0,96 US-Dollar. Damit lag das Unternehmen bei seiner Ergebnisentwicklung unter den Erwartungen der Analysten, die durchschnittlich einen Verlust von -0,739 US-Dollar je Aktie prognostiziert hatten. Im Vorjahresquartal hatte Rivian noch ein Minus in Höhe von -1,08 US-Dollar je Aktie ausgewiesen.

Beim Umsatz übertraf das Unternehmen die Markterwartungen von 1,513 Milliarden USD und erzielte im Berichtszeitraum 1,558 Milliarden US-Dollar. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte Rivian Automotive nur einen Umsatz von 874 Millionen US-Dollar erlöst.

Die Rivian-Aktie reagiert auf die Veröffentlichung der Ergebnisse an der Börse NASDAQ mit einem Plus von zeitweise 3,45 Prozent auf 12,93 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

