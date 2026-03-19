Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|Robotaxi-Deal
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19.03.2026 20:11:00
Rivian-Aktie mit Kurssprung: Uber-Investment sorgt für neue Fantasie
Zum Jahr 2031 sollen insgesamt 25 Städte bedient werden, hieß es. Entsprechend sind auch die Investitionen gestaffelt. Zunächst soll Rivian 300 Millionen Dollar bekommen - und den Rest mit Erreichen zwischenzeitlicher Ziele.
Die Rivian-Robotaxis sollen dabei exklusiv via Uber bestellt werden können. Uber und seine Flottenpartner wollen zunächst 10.000 R2-Fahrzeuge kaufen - mit einer Option auf den Erwerb weiterer 40.000 ab dem Jahr 2030.
Rivian gibt angesichts der Robotaxi-Pläne das seit langem angepeilte Ziel auf, 2027 beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) schwarze Zahlen zu erzielen. Die Firma verwies in einer Mitteilung bei der US-Börsenaufsicht SEC auf höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung.
Plattform für Robotaxi-Entwickler
Uber will sich als Plattform für Robotaxis verschiedener Anbieter etablieren. So kann man sich in Austin, Atlanta und Phoenix auch fahrerlose Wagen der Google-Schwesterfirma Waymo bestellen. Zudem will Uber Elektroautos des Tesla-Rivalen Lucid mit Technologie zum autonomen Fahren vom Startup Nuro sowie selbstfahrende Robotaxis der Amazon-Firma Zoox auf die Plattform bringen.
VW nutzt Rivians Elektronik-Architektur
Rivian setzt große Hoffnungen in den R2, der für das autonome Fahren gerüstet sein soll. Dafür entwickelte die Firma selbst einen Spezial-Chip und wird einen Laser-Radar in die Frontscheibe integrieren.
Volkswagen sicherte sich mit einer Investition von bis zu 5,8 Milliarden Dollar Zugang zur Elektronik-Architektur von Rivian. In einem Gemeinschaftsunternehmen entwickeln die beiden Hersteller sie für künftige Elektromodelle von VW für die westlichen Automärkte weiter. Die Rivian-Aktie gewinnt im NASDAQ-Handel zeitweise 3,38 Prozent auf 16,06 US-Dollar, während die Uber-Aktie an der NYSE 0,58 Prozent auf 76,22 US-Dollar nachgibt.
/so/DP/nas
SAN FRANCISCO (dpa-AFX)
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