Rivian-Aktie tiefrot: Tesla-Konkurrent besorgt sich über Kapitalerhöhung frisches Geld

Rivian will mit einer Kapitalerhöhung über 75 Millionen neue Aktien frisches Geld einsammeln. Am Markt kommt das nicht gut an.

Rivian kündigt eine Kapitalerhöhung über 75 Millionen neue Aktien an

Teil der Erlöse soll Pflichten aus dem DOE-Kredit erfüllen

Zuvor hatte der Autobauer die Lieferprognose für 2026 angehoben

Rivian hat am Montag nach US-Börsenschluss eine Kapitalerhöhung über 75 Millionen Aktien angekündigt - nur wenige Tage, nachdem der Elektroautobauer seine Lieferprognose für 2026 angehoben hatte. Die Reaktion der Anleger fällt deutlich aus: Die Rivian-Aktie fällt vorbörslich an der NASDAQ um 8,99 Prozent auf 18,33 US-Dollar.

Der Tesla-Konkurrent will die Erlöse nach eigenen Angaben für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen, nennt aber ausdrücklich Eigenkapitaleinlagen im Rahmen der im April 2026 neu verhandelten Kreditvereinbarung mit dem US-Energieministerium als einen Verwendungszweck.

Die Eckpunkte der Kapitalerhöhung

Rivian platziert alle 75 Millionen Aktien selbst, Bestandsaktionäre bieten keine Papiere zum Verkauf an. Einem Bankenkonsortium räumt der Konzern zusätzlich eine 30-tägige Mehrzuteilungsoption über bis zu 11,25 Millionen weitere Aktien ein. Rechtliche Grundlage der Kapitalmaßnahme ist eine Vorratsregistrierung (Shelf Registration) nach Form S-3, die am 30. April 2026 automatisch bei der US-Börsenaufsicht SEC wirksam wurde.

Die Nettoerlöse sollen laut Unternehmensangaben unter anderem Eigenkapitaleinlagen im Rahmen der geänderten Kreditvereinbarung mit dem US-Energieministerium finanzieren. Parallel dazu reichten Rivian-Direktorin Karen Boone und die Rivian Foundation ebenfalls am Montag eigene Verkaufsanzeigen über rund 187.000 Aktien im Wert von etwa 3,5 Millionen US-Dollar ein, unabhängig von der Kapitalerhöhung, jedoch zum selben Zeitpunkt.

Warum der DOE-Kredit die Kapitalerhöhung erklärt

Am 30. April 2026 hatten Rivian und das US-Energieministerium ihre bestehende Kreditvereinbarung neu verhandelt und das Volumen von ursprünglich 6,57 auf 4,5 Milliarden US-Dollar reduziert. Im Gegenzug übernahm Rivian striktere Auflagen für die Finanzierung des geplanten Werks im georgischen Stanton Springs North, darunter eigene Eigenkapitalbeiträge. Die aktuelle Kapitalerhöhung liefert damit einen konkreten Baustein für eine bereits bekannte Verpflichtung und ist weniger freihändig als die Formulierung allgemeiner Unternehmenszwecke nahelegt.

Rekordlieferungen als Kontrast

Zu Monatsbeginn hatte Rivian für das zweite Quartal 12.194 ausgelieferte Fahrzeuge gemeldet und damit die eigene Prognose von 9.000 bis 11.000 Einheiten sowie die Konsensschätzungen der Experten übertroffen. Der Konzern hob daraufhin seine Lieferprognose für das Gesamtjahr 2026 von 62.000 bis 67.000 auf 65.000 bis 70.000 Fahrzeuge an. Gestern folgten vorläufige, noch ungeprüfte Umsatzschätzungen von 1,55 bis 1,65 Milliarden US-Dollar für das zweite Quartal, nach 1,30 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal, sowie ein auf rund 5,3 Milliarden US-Dollar gestiegener Bestand an liquiden Mitteln zum 30. Juni 2026, verglichen mit 4,8 Milliarden US-Dollar zum 31. März 2026.

Einordnung: Wie zweckungebunden ist die Kapitalerhöhung wirklich?

Operative Fortschritte bei Lieferungen und liquiden Mitteln stehen einer strukturellen Abhängigkeit von externer Finanzierung gegenüber, die durch die Auflagen des DOE-Kredits vorgegeben ist. Wer die offizielle Begründung allgemeiner Unternehmenszwecke für die vollständige Erklärung hält, blendet aus, dass Rivian selbst den Bezug zur Kreditvereinbarung im Wortlaut der Mitteilung herstellt.

Ob sich die vorläufigen Zahlen bestätigen und wie der Markt die Verwässerung durch die neuen Aktien langfristig bewertet, zeigt sich mit den vollständigen Quartalszahlen, die Rivian für den 30. Juli 2026 nach US-Börsenschluss angekündigt hat.

Claudia Stephan, Martina Köhler, Redaktion finanzen.at

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