Rivian Automotive Aktie

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WKN DE: A3C47B / ISIN: US76954A1034

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10.07.2026 14:29:01

Rivian Automotive vs. Tesla: What Their Revenue Trends Tell Investors

Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) primarily generates revenue by designing, engineering, and manufacturing electric pickup trucks and sport utility vehicles for consumers, along with commercial delivery vans.It initiated customer deliveries of a mid-size vehicle and established a battery storage collaboration, while it reported a net income margin of -30% for the quarter ended March 31, 2026.Tesla (NASDAQ:TSLA) primarily earns revenue by creating and distributing electric vehicles, alongside selling automotive regulatory credits, non-warranty support, and comprehensive energy generation and storage solutions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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