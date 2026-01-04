Q4 Aktie

Q4 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DLU3 / ISIN: CA74738R1047

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.01.2026 16:01:00

Rivian Deliveries Tanked in Q4: What Investors Should Know

Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) reported that it delivered 9,745 vehicles in the fourth quarter of 2025, down 31% year over year from 14,183 deliveries in the year-ago quarter. The decline was even worse than Tesla's 16% year-over-year decline for the same period. But the rough quarter was "in line with Rivian's expectations," management said in its Jan. 2 press release about the deliveries. So, what gives? Why were the electric vehicle company's fourth-quarter deliveries so weak, and should investors be worried?Image source: Rivian.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Q4 Inc Registered Shs Unitarymehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.