Q4 Aktie
WKN DE: A3DLU3 / ISIN: CA74738R1047
|
04.01.2026 16:01:00
Rivian Deliveries Tanked in Q4: What Investors Should Know
Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) reported that it delivered 9,745 vehicles in the fourth quarter of 2025, down 31% year over year from 14,183 deliveries in the year-ago quarter. The decline was even worse than Tesla's 16% year-over-year decline for the same period. But the rough quarter was "in line with Rivian's expectations," management said in its Jan. 2 press release about the deliveries. So, what gives? Why were the electric vehicle company's fourth-quarter deliveries so weak, and should investors be worried?Image source: Rivian.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Q4 Inc Registered Shs Unitarymehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.