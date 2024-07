Rivian Goes Vroom; FedEx Delivers

In this podcast, Motley Fool analyst Asit Sharma and host Dylan Lewis discuss:Adam Ante, CFO of Paycor, walks Motley Fool host Ricky Mulvey through how the company fits into the landscape of payroll and HR software and the investment thesis behind naming an NFL stadium.To catch full episodes of all The Motley Fool's free podcasts, check out our podcast center. To get started investing, check out our quick-start guide to investing in stocks. A full transcript follows the video.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool