Promise Aktie
WKN DE: 887932 / ISIN: JP3833750007
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12.03.2026 16:00:00
Rivian is fulfilling its promise to launch a $45,000 EV, but there’s a catch
The EV maker just revealed pricing details for its new R2 lineup. Rivian will first launch a $57,990 model, with plans to debut a $45,000 variant in late 2027.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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