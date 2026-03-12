Promise Aktie

Promise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 887932 / ISIN: JP3833750007

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12.03.2026 16:00:00

Rivian is fulfilling its promise to launch a $45,000 EV, but there’s a catch

The EV maker just revealed pricing details for its new R2 lineup. Rivian will first launch a $57,990 model, with plans to debut a $45,000 variant in late 2027.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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