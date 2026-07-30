Rivian Automotive Aktie

Rivian Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C47B / ISIN: US76954A1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.07.2026 22:24:15

Rivian Q2 Loss Narrows; Revenue Jumps 27%

(RTTNews) - Rivian Automotive, Inc. (RIVN) on Thursday reported a narrower loss for the second quarter as revenue increased 27%, driven by higher vehicle deliveries, regulatory credit sales and growth in its software and services business. The electric vehicle maker also raised its full-year delivery outlook.

For the second quarter, net loss attributable to common stockholders narrowed to $833 million or $0.63 per share from $1.117 billion or $0.97 per share a year earlier.

Revenues for the quarter increased to $1.658 billion from $1.303 billion a year ago. Automotive revenue rose 23% to $1.143 billion, while software and services revenue climbed 37% to $515 million.

For full-year 2026, Rivian increased its vehicle delivery outlook to 65,000-70,000 units, improved its adjusted EBITDA guidance to a loss of $2.00 billion-$1.80 billion and lowered projected capital expenditures to $1.70 billion-$1.80 billion.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rivian Automotive

mehr Nachrichten

Analysen zu Rivian Automotive

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rivian Automotive 13,22 -9,58% Rivian Automotive

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:21 Gold, Öl & Co. in KW 31: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03:46 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31
03:22 KW 31: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02:59 Juli 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen