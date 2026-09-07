07.09.2026 11:03:29

Rivian R2 Review: A Tidier (in Size and Price) SUV Is Ready for the Suburbs

The electric automaker’s new R2 takes what works from its bigger, costlier brother and adds a host of features with the mass market in mind.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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