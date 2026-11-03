Ramp CorpShs Aktie
WKN DE: A0DNY2 / ISIN: US75156P2074
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03.11.2026 19:30:00
Rivian Raised Guidance to 67,000-70,000 Deliveries. Here's the Q4 Number the R2 Ramp Must Hit -- and What the Stock Does if It Doesn't.
Rivian (NASDAQ: RIVN) posted its third-quarter earnings on Oct. 29. Its revenue grew 38% year over year to $2.16 billion, beating analysts' estimates by $160 million. It narrowed its adjusted net loss to $0.48 per share from $0.65, beating the consensus estimate by $0.17.
Rivian's total deliveries rose 46% year over year to a record 19,248 vehicles in the third quarter, boosting its year-to-date deliveries to 41,804 vehicles. It also raised its full-year delivery guidance from 65,000-70,000 vehicles to 67,000-70,000 vehicles.
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