Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
31.01.2026 07:39:00
Rivian Stock Is Down to Under $20. Time to Buy?
Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) is almost certainly going to achieve its big 2026 goal. Indeed, with roughly $7 billion of cash and short-term investments on its balance sheet at the end of the third quarter of 2025, it has the money it needs for its capital investment plans. However, the real question is whether or not customers will buy what Rivian plans to build.Rivian makes all-electric vehicles. Its focus is on trucks for both the business market (delivery trucks) and the consumer market. The company's technology has long been showcased via its partnership with Amazon (NASDAQ: AMZN), which uses Rivian delivery trucks. In fact, Amazon was a key partner early in Rivian's business development, supporting the ramp-up of the auto company's manufacturing capabilities.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Time Inc When Issued
Analysen zu Time Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.