Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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30.09.2026 23:30:00
Rivian Stock Is Going to $19 According to This Wall Street Analyst. Here's Why They May Be Right.
Analysts at Cantor Fitzgerald reiterated their "neutral" rating on Rivian (NASDAQ: RIVN) stock on Sept. 28. Curiously, however, the firm also reiterated its $19 price target, which implies more than 20% upside.
In many ways, Cantor Fitzgerald's seemingly contradictory stance makes a lot of sense. Rivian does have plenty of growth potential. But there is also plenty of risk.
Even if you're not traditionally interested in EV stocks, it looks wise to take a deeper dive into Rivian as an investment opportunity. Share price upside for Rivian could easily surpass Cantor Fitzgerald's price target in the years to come.
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