Rivian: Vorschau Quartalszahlen

Wann wird Rivian die Quartalszahlen für das zweite Quartal veröffentlichen?



Rivian wird am Dienstag, den 08. August, nach US-Börsenschluss die Ergebnisse des zweiten Quartals veröffentlichen. Ein Investoren-Call wird im Anschluss stattfinden.





Konsens zu den Quartalszahlen von Rivian

Der Quartalsumsatz von Rivian wird voraussichtlich erstmals die Marke von 1,00 Mrd. $ erreichen, verglichen mit nur 364 Mio. $ im Vorjahr.



Der bereinigte Ebitda-Verlust wird bei 1,1 Mrd. $ gesehen, verglichen mit 1,3 Mrd. $ Verlust im Vorjahr, während der Nettoverlust von 1,71 Mrd. $ auf 1,47 Mrd. $ sinken soll.





Vorschau zu den Quartalszahlen von Rivian





Wir wissen bereits, dass Rivian im zweiten Quartal 13.992 Fahrzeuge produziert und 12.640 davon an Kunden ausgeliefert hat. Die Produktion wurde in der zweiten Jahreshälfte 2021 aufgenommen, und der Hochlauf verlief bisher stabil, abgesehen von der Delle im ersten Quartal dieses Jahres, als es zu einigen Störungen in der Lieferkette kam, von denen die Anleger hoffen, dass sie weit hinter ihnen liegen.





Besonders hervorzuheben ist, dass die Produktion von Rivian nun schon seit einem Jahr konstant über den Auslieferungen liegt, was Fragen zum Aufbau von Lagerbeständen aufwerfen könnte. In der gesamten Branche gibt es bereits Bedenken hinsichtlich der Nachfrage, was einer der Gründe dafür ist, dass sich der Preiskampf in diesem Jahr verschärft hat. Der Rückstand bei den Auslieferungen bedeutet, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr fast 5.500 Fahrzeuge mehr produziert als verkauft hat.



Rivian will die Produktion in diesem Jahr hochfahren, um im Jahr 2023 50.000 Fahrzeuge zu produzieren, mehr als doppelt so viele wie im letzten Jahr, und die Beibehaltung dieser Prognose ist entscheidend, um die Anleger nicht zu verschrecken. Die Wall Street ist derzeit mit der Prognose einverstanden und geht davon aus, dass die Produktion im zweiten Quartal um über 30 % höher sein wird als im ersten Quartal und dass im gesamten Jahr 53.800 Fahrzeuge hergestellt werden.



Die Verbesserung der Größenordnung ist auch entscheidend, wenn Rivian profitabel werden und aus den roten Zahlen herauskommen will. Derzeit macht Rivian mit jedem produzierten Fahrzeug Verluste, will aber im Jahr 2024 erstmals eine positive Bruttomarge erzielen. Da eine Anhebung der Produktionsprognose unwahrscheinlich ist, müsste Rivian deutlich geringere Verluste als erwartet verbuchen, um die Märkte in dieser Woche zu beeindrucken und zu zeigen, dass das Unternehmen auf dem Weg zur Rentabilität schneller vorankommt.





Das Unternehmen verfügte Ende März über 12 Mrd. $ an Barmitteln und damit über ein gesundes Polster zur Finanzierung seiner Geschäfte. Dennoch wird erwartet, dass Rivian allein im zweiten Quartal rund 1,06 Mrd. $ an freiem Cashflow verbrauchen wird und über 4 Mrd. $ für das gesamte Jahr, und es muss dieses Guthaben so weit wie möglich strecken, wenn man bedenkt, dass die Wall Street davon ausgeht, dass das Unternehmen bis 2028 kein Geld verdienen wird! Rivian hat erklärt, dass es bis 2023 jährliche Ebitda-Verluste von 4,3 Mrd. $ verbuchen könnte.





Wie geht es mit der RIVN-Aktie weiter?



Die Aktien von Rivian begannen Ende Juni eine Rallye und sind in weniger als sieben Wochen um über 87 % gestiegen.



Der starke Rückgang in den letzten beiden Handelstagen zeigt, dass diese Tage von Verkäufern dominiert wurde und die Aktie während der gesamten Sitzung nur fiel und nahe ihrem Tagestief schloss. Auch das Handelsvolumen ist im letzten Monat deutlich zurückgegangen, was auf ein nachlassendes Interesse schließen lässt. Laut Fintel beläuft sich das Interesse an Leerverkäufen im Vorfeld der Zahlen auf über 15 % des Streubesitzes, was darauf hindeutet, dass ein beträchtliches Maß an Wetten gegen das Unternehmen besteht. Es gab einige Anzeichen dafür, dass die 24 $-Marke niedrig genug war, um Anfang des Monats wieder Käufer auf den Markt zu locken, aber ein Rückgang unter diese Marke könnte zu weiteren Abschlägen bis ca. 21 $ führen.



Auf der Oberseite ist das ursprüngliche Ziel die Rückkehr zum Höchststand von 28 $, der Ende letzten Monats erreicht wurde, um neue Jahreshochs zu erreichen. Die 23 Broker, die Rivian beobachten, haben derzeit ein durchschnittliches Kursziel von $25,95.





Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



